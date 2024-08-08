США заподозрили в планах надавить на Европу с помощью СПГ

Инвестор Сидоров: для давления на Европу США могут использовать поставки СПГ

Для того, чтобы оказать давление на Европу, США могут использовать поставки сжиженного природного газа (СПГ), сделав это топливо инструментом внешней политики Вашингтона. Об этом заявил инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Его цитирует RT.

Он считает, что азиатский рынок СПГ более динамичен и предлагает более высокие цены. Как следствие, он становится более привлекательным для поставщиков из Соединенных Штатов. Поэтому США могут использовать поставки данного вида топлива как инструмент внешней политики. Укрепив отношения с азиатскими странами, они получат возможность давить на Европу.

Между тем, если поставки СПГ из США в ЕС снизятся, это окажется серьезным вызовом для энергетической безопасности Европейского союза. Последнему, останется продолжать диверсифицировать поставки газа, изыскивая альтернативные источники.

Ранее сообщалось, что во II квартале 2024 года мировые поставки СПГ снизились на полпроцента, или на 0,5 миллиарда кубометров в годовом выражении. такое произошло впервые после пандемии.