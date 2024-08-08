Стало известно о попытке ВСУ оттянуть российские войска от Харьковской области

Ганчев: ВСУ пытаются оттянуть силы ВС РФ от Харьковской области

Атакой на Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются оттянуть российские силы от Харьковской области. С таким предположением глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев выступил в эфире Первого канала.

Он допустил, что атака ВСУ на Курскую область может быть отвлекающим маневром, отметив при этом, что необходимость в переброске подразделений ВС РФ из Харьковской области отсутствует.

«Мы видим, что происходит на нашем направлении и конкретно в Волчанске, под Липцами, на всей территории севера Харьковской области, да в том числе и на купянском направлении, где вооруженные формирования Украины не имеют никаких тактических успехов. Они пытаются постоянно атаковать наши позиции, несут большие потери и откатываются. Таким образом, легко предположить, что им нужно сейчас оттянуть наши резервы в другое место, чтобы вернуть свои позиции, утраченные ранее», — пояснил он.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что в Харьковской области украинские войска малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники безуспешно пытались контратаковать российских военных.