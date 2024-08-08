Столкновение роскошной яхты вдовы Стива Джобса с другой яхтой попало на видео

Столкновение яхты вдовы Стива Джобса с яхтой миллиардера попало на видео

Столкновение роскошной яхты вдовы основателя корпорации Apple, предпринимателя Стива Джобса, с другой яхтой попало на видео. Соответствующая публикация появилась на странице владельца пострадавшего судна, миллиардера Рикардо Салинаса в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах видно, как 78-метровая яхта Venus, принадлежащая Лорен Пауэлл Джобс, врезается в 105-метровое транспортное средство Lady Moura. По информации Daily Mail, два лайнера, общая стоимость которых составляет 265 миллионов долларов (около 22 миллиардов рублей), столкнулись друг с другом из-за сильного ветра, бушевавшего у итальянского побережья Неаполя.

В то же время автор ролика отметил, что в результате инцидента на его яхте образовалась царапина. «Хорошо, что это была всего лишь царапина. Но это большая царапина, и ее маскировка обойдется в кругленькую сумму», — заявил Салинас.

Ранее в июле сообщалось, что затопление яхты почти за два миллиарда рублей у берегов острова Кефалония, Греция, также попало на видео. Тогда причиной происшествия стала незакрытая дверь, которую не заметил экипаж.