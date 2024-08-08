Трамп рассказал о восстановлении после пережитого покушения

Трамп сообщил, что почти восстановился после полученного при покушении ранения

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал о процессе восстановления после пережитого покушения на митинге в Пенсильвании. Трансляция пресс-конференции политика велась на YouTube-канале медиакомпании RSBN.

«Да, я практически восстановился. Это был тот еще выстрел, но на мне все быстро заживает», — высказался он.

13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы. Им оказался местный житель Томас Мэттью Крукс.

Ранее стало известно, что покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа можно было заметить на крыше, с которой он ранил политика. Снайпер Секретной службы при этом ликвидировал злоумышленника лишь после того, как тот сделал восемь выстрелов.