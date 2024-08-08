Президент России Путин подписал закон о запрете треш-стримов

Президент России Владимир Путин в четверг, 8 августа, подписал закон о запрете треш-стримов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон определяет порядок ограничения доступа к информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, содержащей изображение с признаками насильственных действий. Теперь владельцы ресурсов должны будут проводить мониторинг в целях обнаружения такой информации.

Меры по ограничению к ресурсам, на которых распространяются треш-стримы, должны будут приниматься Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что запрет треш-стримов одобрил Совет Федерации. Перед этим закон о запрете подобных онлайн-трансляций приняла Госдума.