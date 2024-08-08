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14:53, 8 августа 2024Интернет и СМИ

Путин подписал закон о запрете треш-стримов

Президент России Путин подписал закон о запрете треш-стримов

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в четверг, 8 августа, подписал закон о запрете треш-стримов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон определяет порядок ограничения доступа к информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, содержащей изображение с признаками насильственных действий. Теперь владельцы ресурсов должны будут проводить мониторинг в целях обнаружения такой информации.

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Меры по ограничению к ресурсам, на которых распространяются треш-стримы, должны будут приниматься Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что запрет треш-стримов одобрил Совет Федерации. Перед этим закон о запрете подобных онлайн-трансляций приняла Госдума.

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      Евгения Наумова
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