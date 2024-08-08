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10:07, 8 августа 2024Путешествия

У летевшего на свадьбу дочери пассажира в воздухе внезапно остановилось сердце

У летевшего на свадьбу дочери в Нью-Йорк пассажира случился сердечный приступ

Фото: Hanson Lu / Unsplash

У пассажира неназванной иностранной авиакомпании, летевшего на свадьбу дочери из Сан-Хосе в Нью-Йорк, в воздухе случился сердечный приступ. Подробностями истории поделилось издание NBC Bay Area.

Уточняется, что инцидент произошел еще 11 июля, но известно о нем стало только сейчас. «У моего отца случилась внезапная остановка сердца на втором этапе полета», — рассказала журналистам дочь пострадавшего по имени Томас Мат Дженнифер.

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По ее словам, на борту был врач, который помог реанимировать 71-летнего мужчину. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Питтсбурге, там Мата доставили в больницу.

Как пишет источник, спустя неделю Дженнифер все же вышла замуж в Нью-Йорке, а затем полетела в Питтсбург, чтобы навестить отца в больнице. Уточняется, что почти спустя месяц состояние Мата улучшается и близкие хотят забрать его домой.

«Поскольку он так далеко, его воздушная транспортировка в Сан-Хосе для лечения обойдется в 70 тысяч долларов (около 6 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»)», — пояснила Дженнифер, добавив, что ее младшая сестра Кэролин пытается собрать деньги на возвращение отца домой.

В апреле в Китае сердечно-сосудистый хирург спас жизнь женщине, у которой случилась внезапная остановка сердца в аэропорту. Врач провел ей сердечно-легочную реанимацию.

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      Алина Черненко
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