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07:35, 8 августа 2024Спорт

Украинскую каноистку на Олимпиаде заставили закрасить фразу из-за признаков пропаганды

Каноистку из Украины обвинили в пропаганде из-за надписи на лодке

Кадр: Telegram-канал «Политика страны»

Украинскую каноистку на Олимпиаде Анастасию Рыбачок заставили закрасить на лодке часть фразы «I am Ukrainian», сообщает «Страна» со ссылкой на компанию-партнера спортсменки.

В надписи увидели «признаки пропаганды». Сама Рыбачок не согласилась с этим выводом. Она отметила, что Международный олимпийский комитет запрещает размещать политические лозунги, например «Stop War», но надпись «I am Ukrainian» указывает на принадлежность к стране и не является пропагандой чего-либо. «Это важно», — заявила спортсменка.

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      Сергей Грехов
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