В ЕС раскрыли влияние вылазки ВСУ в Курскую область на помощь Киеву

Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область не влияет на помощь Киеву и его поддержку со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом заявил официальный представитель ЕС Петер Стано, передает Reuters.
«Право защищать себя включает также право наносить удары по противнику на его территории», — раскрыл политик.
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Ранее Стано заявил, что ЕС не выступает против вылазки ВСУ в Курскую область. Он уточнил, что действия украинских военных якобы отражают право право «на защиту, а также усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности».