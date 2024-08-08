В ЕС раскрыли влияние вылазки ВСУ в Курскую область на помощь Киеву

Представитель ЕС Стано: вылазка в Курскую область не повлияет на помощь Киеву

Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область не влияет на помощь Киеву и его поддержку со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом заявил официальный представитель ЕС Петер Стано, передает Reuters.

«Право защищать себя включает также право наносить удары по противнику на его территории», — раскрыл политик.

Ранее Стано заявил, что ЕС не выступает против вылазки ВСУ в Курскую область. Он уточнил, что действия украинских военных якобы отражают право право «на защиту, а также усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности».