Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:20, 8 августа 2024Мир

В Евросоюзе обвинили Турцию в ведении «двойной игры»

В Европарламенте обвинили Турцию в ведении «двойной игры»

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Член Европарламента (ЕП) от Кипра Лукас Фурлас обвинил Турцию в ведении «двойной игры»: по его словам, Анкара поддерживает Украину оружием, при этом сохраняя связи с Россией. Об этом говорится в обращении Фурласа к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Я вновь поднимаю вопрос о надежности Турции как страны, вступающей в ЕС. В течение некоторого времени позиция Турции подрывала единый подход ЕС к, к сожалению, продолжающимся войнам в секторе Газа и на Украине», — заявил автор обращения, подчеркнув, что ввиду этих обстоятельств Анкару можно считать ненадежным кандидатом на вступление в Евросоюз.

Турция ведет двойную игру. Она поддерживает Украину, продавая ей военную технику, но в то же время поддерживает тесные экономические и политические связи с Москвой

Лукас Фурласчлен Европарламента (ЕП) от Кипра

В связи с этим он спросил у ЕК о ее намерениях повлиять на «противоречивую политику» Турции. «Как Еврокомиссия может прокомментировать действия присоединяющейся страны, которая поддерживает связи как с Украиной, так и с Россией, чтобы служить своим собственным интересам? Какими путями и с помощью каких средств Комиссия предлагает решить противоречивую политику, проводимую Анкарой, которая влияет на сплоченность Союза?» — спросил он.

Ранее евродепутат Эммануил Фрагкос назвал «памятником провалу» заключенную в 2016 году миграционную сделку с Турцией. Как отметил Фрагкос, Анкаре «безразличны ее обязательства» в рамках соглашения, и она, по его словам, действует «бесконтрольно».

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      «Будет жарко». Бойцов ЧВК «Вагнер» перебрасывают в Курскую область отражать атаку ВСУ

      Пострадавшего при обстрелах в Курской области пенсионера решили доставить в Москву

      Прибыль Сбербанка увеличилась

      Опубликовано фото с атаковавшего машину военкора Поддубного дрона

      Один из крупнейших банков мира заявил об увеличении вероятности рецессии в США

      Известного американского рэпера арестовали после выигрыша в казино

      Врио главы Курской области раскрыл подробности боев с ВСУ в регионе

      Россияне пожаловались на проблемы с доступом к YouTube

      Возлюбленная Джонни Деппа родом из России пришла на Олимпиаду в откровенном наряде

      Трамп назвал премьера Канады сыном Фиделя Кастро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше