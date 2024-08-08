В Евросоюзе обвинили Турцию в ведении «двойной игры»

В Европарламенте обвинили Турцию в ведении «двойной игры»

Член Европарламента (ЕП) от Кипра Лукас Фурлас обвинил Турцию в ведении «двойной игры»: по его словам, Анкара поддерживает Украину оружием, при этом сохраняя связи с Россией. Об этом говорится в обращении Фурласа к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Я вновь поднимаю вопрос о надежности Турции как страны, вступающей в ЕС. В течение некоторого времени позиция Турции подрывала единый подход ЕС к, к сожалению, продолжающимся войнам в секторе Газа и на Украине», — заявил автор обращения, подчеркнув, что ввиду этих обстоятельств Анкару можно считать ненадежным кандидатом на вступление в Евросоюз.

Турция ведет двойную игру. Она поддерживает Украину, продавая ей военную технику, но в то же время поддерживает тесные экономические и политические связи с Москвой Лукас Фурлас член Европарламента (ЕП) от Кипра

В связи с этим он спросил у ЕК о ее намерениях повлиять на «противоречивую политику» Турции. «Как Еврокомиссия может прокомментировать действия присоединяющейся страны, которая поддерживает связи как с Украиной, так и с Россией, чтобы служить своим собственным интересам? Какими путями и с помощью каких средств Комиссия предлагает решить противоречивую политику, проводимую Анкарой, которая влияет на сплоченность Союза?» — спросил он.

Ранее евродепутат Эммануил Фрагкос назвал «памятником провалу» заключенную в 2016 году миграционную сделку с Турцией. Как отметил Фрагкос, Анкаре «безразличны ее обязательства» в рамках соглашения, и она, по его словам, действует «бесконтрольно».