Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:28, 8 августа 2024Культура

В фильме российского режиссера снимется звезда «Гарри Поттера»

Том Фелтон сыграет в новом фильме российского режиссера Кирилла Соколова
Том Фелтон

Том Фелтон. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В новом фильме российского режиссера Кирилла Соколова сыграют западные звезды — Том Фелтон, Патриша Аркетт и Зази Битц. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter.

Том Фелтон (Драко Малфой во франшизе «Гарри Поттер») сыграет одну из центральных ролей. Новый проект автора фильма «Папа, сдохни» станет голливудским дебютом постановщика.

Новый фильм «Они убьют тебя» повествует о домработнице, которая откликается на вакансию в таинственной нью-йоркской высотке, где располагается тайное общество, связанное с исчезновением людей.

Съемки картины стартуют в сентябре 2024 года. Продюсированием фильма Соколова займется студия Nocturna Андреса Мускетти, режиссера новой версии хоррора «Оно».

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытаются прорваться вглубь Курской области. Где удалось остановить их?

      Москвич переломал ребра 63-летней матери

      Раскрыта судьба бронзовых медалей Олимпиады-2022 российских фигуристов

      Путин наградил орденом Дружбы главу комитета Всеармянских игр

      Названа максимально допустимая порция арбуза и дыни в день

      Россиянку заставили извиниться перед мертвым экс-супругом за гневные СМС

      Автобус с российскими туристами в Турции столкнулся с эвакуатором и перевернулся

      Звезда «Дневников вампира» рассказала о последствиях серьезной велосипедной аварии

      Задержаны сорвавшие концерты Тейлор Свифт террористы

      В России заявили о бездефицитном бюджете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше