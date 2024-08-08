В Херсонской области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин: в области повреждена критическая инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава назначенной украинскими властями областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

О какой именно критической инфраструктуре идет речь, Прокудин не уточнил. В какой части региона данный объект расположен, также неизвестно.

Утром 7 августа глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал о повреждении предприятия в результате удара. По его словам, обломки попали в резервуары для хранения и помещения цеха. На место были вызваны соответствующие службы.