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08:12, 8 августа 2024Бывший СССР

В Херсонской области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин: в области повреждена критическая инфраструктура

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В подконтрольной Киеву части Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава назначенной украинскими властями областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

О какой именно критической инфраструктуре идет речь, Прокудин не уточнил. В какой части региона данный объект расположен, также неизвестно.

Утром 7 августа глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал о повреждении предприятия в результате удара. По его словам, обломки попали в резервуары для хранения и помещения цеха. На место были вызваны соответствующие службы.

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      Екатерина Грищенко
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