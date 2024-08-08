В Китае обнаружили месторождение газа

Китай обнаружил месторождение газа в Южно-Китайском море

Китайская компания China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) обнаружила в Южно-Китайском море месторождение природного газа. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Издание отмечает, что открытие было сделано еще в июне, но лишь на этой неделе месторождение было зарегистрировано властями КНР. Оно расположено к юго-востоку от острова Хайнань — в этом районе моря средняя глубина составляет 1,5 километра, а газоносный бассейн находится на 210 метров ниже морского дна.

Месторождение получило название Lingshui 36-1. По предварительной оценке, его запасы составляют более 100 миллиардов кубометров природного газа, и оно является первым в мире «сверхмелководным газовым месторождением в сверхглубоких водах».

По итогам первой половины 2024 года суммарные объемы поставок российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай выросли примерно на 35 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), поставки российского топлива по этому трубопроводу в КНР могут превысить 30 миллиардов кубометров.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер спрогнозировал, что с выходом «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута на полную мощность Россия станет крупнейшим поставщиком природного газа в Китай.