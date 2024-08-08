Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:45, 8 августа 2024Экономика

В Китае обнаружили месторождение газа

Китай обнаружил месторождение газа в Южно-Китайском море

Фото: China National Offshore Oil Corporation

Китайская компания China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) обнаружила в Южно-Китайском море месторождение природного газа. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Издание отмечает, что открытие было сделано еще в июне, но лишь на этой неделе месторождение было зарегистрировано властями КНР. Оно расположено к юго-востоку от острова Хайнань — в этом районе моря средняя глубина составляет 1,5 километра, а газоносный бассейн находится на 210 метров ниже морского дна.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Месторождение получило название Lingshui 36-1. По предварительной оценке, его запасы составляют более 100 миллиардов кубометров природного газа, и оно является первым в мире «сверхмелководным газовым месторождением в сверхглубоких водах».

По итогам первой половины 2024 года суммарные объемы поставок российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай выросли примерно на 35 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), поставки российского топлива по этому трубопроводу в КНР могут превысить 30 миллиардов кубометров.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер спрогнозировал, что с выходом «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута на полную мощность Россия станет крупнейшим поставщиком природного газа в Китай.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ провел звонок с командующим НАТО после атаки на Курскую область

      Оценена роль санкций для одной из отраслей экономики России

      Россиянка пожаловалась на месть воспитателей и персональный выпускной сына в детсаду

      «Ростех» передал в войска партию танков с антидроновой защитой

      Осквернение могилы участника СВО на российском курорте сняли на видео

      Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в ДТП с участием сына

      Россиянам отсоветовали брать ипотеку

      Efes запретили покупку доли партнера по производству «Старого мельника» и «Клинского»

      Бывшего замглавы Федерального казначейства России отправили в колонию

      Нетаньяху обосновал пребывание на посту премьера Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше