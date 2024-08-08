В Китае подешевеет бензин

В Китае с 9 августа снизятся розничные цены на бензин и дизельное топливо

Розничные цены на топливо снизятся в Китае с пятницы, 9 августа, со ссылкой на заявление госкомитета по делам развития и реформы КНР сообщает «Прайм».

Тонна бензина и дизеля подешевеет с указанной даты на 42,5 и 40,5 доллара соответственно.

Отмечается, что ведущие нефтеперерабатывающие компании страны должны строго соблюдать государственную ценовую политику. Согласно действующему в Китае механизму, в случае, если стоимость нефти на мировом рынке корректируется более чем на 50 юаней (7,3 доллара) и сохраняется на этом уровне в течение 10 рабочих дней, цены на внутреннем рынке меняются синхронно.

В начале недели стоимость нефти эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 76 долларов за баррель — до рекордно низкой с января отметки. На момент написания материала цена октябрьского фьючерса поднялась до 78 долларов.

В России в текущем году рост стоимости бензина пока опережает общие темпы инфляции. В Минэнерго РФ на фоне этого подчеркивают, что спрос на топливо в стране полностью обеспечен предложением, а имеющихся товарных запасов достаточно для снабжения внутреннего рынка.