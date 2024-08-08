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13:49, 8 августа 2024Наука и техника

В России появится «Менеджер минных полей»

«Известия»: в России создается Android-приложение «Менеджер минных полей»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России создается приложение «Менеджер минных полей» (ММП), предназначенное для планшетов и смартфонов на базе операционной системы Android. Об этом со ссылкой на генерального директора Научно-производственного объединения (НПО) «Двина» Владимира Орлова сообщает газета «Известия».

Приложение позволит военнослужащим на передовой в реальном времени видеть расположение минных полей, а также наносить на карту местонахождение мин. «Для этого разработан набор специальных маркеров, позволяющих отмечать мины разных типов. То есть командир или боец может нанести на планшет границы минного поля, указать типы мин, установленных там», — сказал руководитель.

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По его словам, новая программа станет частью модуля «Комплекса повышения осведомленности» (КПО-А).

Ранее газета сообщила, что российские бойцы получат специальное приложение КПО-А разработки НПО «Двина» для планшетов на базе операционной системы Android. Функционал приложения включает интерактивные карты, расширяющие возможности боевых подразделений, а также возможность военнослужащим напрямую общаться друг с другом. Приложение после подключения к серверам Минобороны России позволит видеть как гражданский, так и военный трафик.

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      Иван Потапов
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