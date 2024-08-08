В России высказались о работающих в Москве мигрантах

Бизнес-омбудсмен Минеева: трудовую миграцию в Москву надо регламентировать

Трудовая миграция в Москву иностранных граждан нуждается в регламентации. Об этом заявила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.

Ситуацию с иностранными рабочими в столице бизнес-омбудсмен оценила как достаточно серьезную. Наиболее востребованы в их труде строительная, транспортная отрасли, а также ресторанный бизнес и ритейл, пояснила она.

Новые инициативы в отношении мигрантов в Москве будут прорабатываться совместно с бизнесом и адвокатами, добавила Минеева.

Ранее в Таджикистане отреагировали за введение рядом российских регионов ограничений для мигрантов. Министр труда, миграции и занятости населения республики Гулнора Хасанзода заявила о наблюдающемся в России тренде на ограничения деятельности мигрантов и добавила, что Душанбе будет исходить из уже принятых законодательных норм.

