В российском городе размыло дамбу

В Дальнереченске размыло дамбу

В Дальнереченске Приморского края едва не прорвало очередную дамбу. Об этом сообщил глава российского города Сергей Старков в своем Telegram-канале.

По словам мэра, в среду, 7 августа, около 22:30 по местному времени (15:30 по московскому времени) поступил сигнал о том, что дамбу в микрорайоне ЛДК «начинает промывать». На месте происшествия Старков обнаружил проран — вода мощным потоком текла под основанием дамбы.

Благодаря принятию экстренных мер разрушения дамбы удалось избежать. «Было высыпано 11 машин грунта, что позволило полностью закупорить прорыв», — поделился информацией градоначальник. Он выразил благодарность жителям микрорайона ЛДК, которые пришли ему на помощь, и добавил, что в четверг, 8 августа, специалисты продолжат работы по «усилению» дамбы с помощью грунта.

6 августа стало известно, что в Дальнереченске прорвало дамбу в района Мясокомбината. В результате инцидента никто не пострадал.