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15:08, 8 августа 2024Силовые структуры

В российском регионе лжевоеннослужащий похищал у фирм квадрокоптеры и средства РЭБ

В Ростовской области задержали лжевоеннослужащего, похищавшего у фирм дроны

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Ростовской области полицейские задержали лжевоеннослужащего, похищавшего у фирм квадрокоптеры и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, против россиянина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Он помещен в СИЗО.

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Полицейские выяснили, что житель Ростова-на-Дону открыл на свое имя фирму, от имени которой связывался с компаниями, торгующими в интернете квадрокоптерами, антидроновыми ружьями и другими средствами РЭБ. На встречу с представителями фирм мошенник приходил в военной форме с муляжами наград, приобретенными им в магазине. Он говорил коммерсантам, что скупает товары для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО), и убеждал их отправлять продукцию без предоплаты. На самом деле мужчина перепродавал похищенное обманом имущество. Общий ущерб от криминальной схемы превысил три миллиона рублей.

Ранее стало известно, что четырех подростков из Ростовской области заподозрили в сожжении православной иконы.

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      Екатерина Кашурникова
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