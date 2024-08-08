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13:53, 8 августа 2024Из жизни

Врач не захотел лечить пациента и избил сам себя

В Великобритании врач избил сам себя и обвинил в нападении нежеланного пациента

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании терапевт избил сам себя и обвинил в нападении пациента, которого не захотел лечить. Об этом пишет Daily Mail.

58-летний врач Гуркирит Калькат хотел избавиться от пациента с наркотической зависимостью перед слиянием с другой клиникой, поэтому разными способами пытался заставить его перестать ходить к нему на прием. Ради этого Калькат потратил собственные 44 тысячи фунтов стерлингов (4,8 миллиона рублей) на лечение мужчины в реабилитационном центре.

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Мужчина также лгал нежелательному пациенту, что болен раком крови и должен уехать в США ради иммунотерапии. На одном из приемов врач заявил, что ему осталось жить полгода, поэтому больному лучше найти другого специалиста. Однако пациент не смог зарегистрироваться в другой клинике и снова пришел к Калькату. Тогда врач, по словам больного, и стал звать на помощь, бить себя в грудь, а затем нажал на тревожную кнопку.

Прибывшим на место полицейским Калькат заявил, что пациент вымогал у него деньги, угрожал, а потом решил напасть. Однако правоохранители заподозрили неладное и начали расследование. Врач так и не пришел в суд, объяснив это опасностью, которую для него представляет изменчивое поведение пациента. Кальката признали виновным в ложном вызове полиции, отстранили от работы и приговорили к условному тюремному сроку.

Ранее сообщалось, что женщина из Китая, научившаяся иглоукалыванию через интернет, погубила пациента. Ее непрофессиональные действия вызвали у мужчины инфаркт.

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      Юлия Юткина
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