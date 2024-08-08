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12:45, 8 августа 2024Бывший СССР

ВСУ оказались неспособны отбить поселки в Харьковской области

Ганчев: у ВСУ нет сил, чтобы отбить поселки в Харьковской области

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют сил для того, чтобы отбить занятые российскими войсками поселки в Харьковской области. Об этом заявил глава российской военной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

По его словам, ситуация на купянском направлении не изменилась. Все поселки, которые ранее перешли под контроль России, сейчас удерживаются. Также Вооруженные силы (ВС) России контролируют часть дороги Купянск-Сватово.

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Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) рассказали о безуспешных попытках ВСУ контратаковать ВС России под Харьковом. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что на штурмы украинское командование направляло малые маневренные группы, которые поддерживали артиллерия и бронетехника.

До этого Марочко рассказал о подрыве украинских военных на собственных минах. По его словам, ВСУ потеряли один БТР и около четверти личного состава.

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      Илья Таксюр
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