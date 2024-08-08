Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:28, 8 августа 2024Силовые структуры

Выступавшую за мир между Россией и Украиной пенсионерку заподозрили в дискредитации армии

В Казани пенсионерку заподозрили в дискредитации армии за пожелание мира

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

В Казани 63-летнюю пенсионерку Ирину Н. заподозрили в повторной дискредитации Российской армии. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

По данным издания, с конца сентября 2022 по ферваль 2023 года пожилая женщина оставляла комментарии в социальной сети «Вконтакте». Она писала пожелания мира России и Украине.

box#3755289

Отмечается, что в 2022 году фигурантку уже штрафовали по административной статье о дискредитации армии на 30 тысяч рублей. Эту сумму списывали с ее пенсии.

Ранее в поселке Красное Ненецком автономном округе задержали жителя по подозрению в дискредитации Вооруженных сил России.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ провел звонок с командующим НАТО после атаки на Курскую область

      Оценена роль санкций для одной из отраслей экономики России

      Россиянка пожаловалась на месть воспитателей и персональный выпускной сына в детсаду

      «Ростех» передал в войска партию танков с антидроновой защитой

      Осквернение могилы участника СВО на российском курорте сняли на видео

      Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в ДТП с участием сына

      Россиянам отсоветовали брать ипотеку

      Efes запретили покупку доли партнера по производству «Старого мельника» и «Клинского»

      Бывшего замглавы Федерального казначейства России отправили в колонию

      Нетаньяху обосновал пребывание на посту премьера Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше