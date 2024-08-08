Выступавшую за мир между Россией и Украиной пенсионерку заподозрили в дискредитации армии

В Казани 63-летнюю пенсионерку Ирину Н. заподозрили в повторной дискредитации Российской армии. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».
По данным издания, с конца сентября 2022 по ферваль 2023 года пожилая женщина оставляла комментарии в социальной сети «Вконтакте». Она писала пожелания мира России и Украине.
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Отмечается, что в 2022 году фигурантку уже штрафовали по административной статье о дискредитации армии на 30 тысяч рублей. Эту сумму списывали с ее пенсии.
Ранее в поселке Красное Ненецком автономном округе задержали жителя по подозрению в дискредитации Вооруженных сил России.