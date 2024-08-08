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18:34, 8 августа 2024Путешествия

Загоравшие голыми на главном курорте богачей россияне попали на видео

Полиция Сочи привлекла к ответственности загоравших голыми на пляже туристов

В Сочи привлекли к административной ответственности загоравших голыми на пляже туристов. Обнаженные отдыхающие попали на видео, которое публикует Telegram-канал Sochi Toda.

Уточняется, что кадры сняты на пляжах в Лазаревском и Хостинском районах главного курорта богачей. На записи видно, как мужчины и женщины без купальных костюмов лежат у берега под палящим солнцем. В это время вышедшие на поиски нарушителей порядка полицейские подходят к россиянам и просят пройти с ними для составления протокола.

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Двоих привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). С остальными провели разъяснительные беседы.

Это не первый рейд по выявлению нарушителей правил приличия на пляжах Сочи. Ранее сотрудники полиции задержали троих человек, которые решили позагорать без одежды.

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      Марк Успенский
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