Жирков оценил вероятность победы «Зенита» в чемпионате России в 99 процентов

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Юрий Жирков оценил вероятность победы петербургского клуба в чемпионате России в нынешнем сезоне. Его слова приводит «РБ Спорт».

По мнению экс-игрока, она составляет 99 процентов. «Не вижу явных конкурентов, пока "Зенит" выглядит сильнее всех остальных», — добавил Жирков.

Ранее Жирков рассказал, с каким историческим деятелем России хотел бы встретиться и поговорить. Он заявил, что, как интересующийся историей человек, выбрал бы Иосифа Сталина.

«Зенит» после трех туров с девятью очками лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда забила 13 мячей и не пропустила ни одного гола.