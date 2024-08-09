В России высказались о реакции мирового сообщества на атаку Курской области

Сенатор Карасин заявил о негативной реакции мира на атаку Курской области

Мировое сообщество будет вынуждено всерьез задуматься над действиями Украины в Курской области, связанными, в частности, с жертвами среди гражданского населения, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин.

«Здравый смысл подсказывает, что все с чувством негодования восприняли новость об атаке на Курскую область, — сказал политик. — Тем не менее, сомневаюсь, что будет какая-то негативная реакция со стороны Запада: все, что делает Киев, санкционировано Вашингтоном. Но мир, глобальное большинство, задумается всерьез над тем, что творит Украина».

Подобного масштабного вторжения, по словам Карасина, не было еще ни разу за период украинского конфликта. И это, как считает сенатор, чревато самыми серьезными последствиями для Киева.

«Это самое массированное вторжение, причем, с убийством невинных гражданских, детскими жертвами. За все это придется отвечать. Думаю, время покажет, насколько абсурдной была эта попытка Украины доказать свою активность», — заключил Карасин.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который на данный момент оказался сильно разрушен. Местные жители делятся в соцсетях кадрами расстрелянных и сгоревших машин, а также воронок от разорвавшихся боеприпасов на дорогах. По информации местных властей, четыре человека стали жертвами нападения ВСУ. Еще больше 30 пострадали и находятся в больницах.