Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:00, 9 августа 2024Россия

В России высказались о реакции мирового сообщества на атаку Курской области

Сенатор Карасин заявил о негативной реакции мира на атаку Курской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Мировое сообщество будет вынуждено всерьез задуматься над действиями Украины в Курской области, связанными, в частности, с жертвами среди гражданского населения, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин.

«Здравый смысл подсказывает, что все с чувством негодования восприняли новость об атаке на Курскую область, — сказал политик. — Тем не менее, сомневаюсь, что будет какая-то негативная реакция со стороны Запада: все, что делает Киев, санкционировано Вашингтоном. Но мир, глобальное большинство, задумается всерьез над тем, что творит Украина».

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Подобного масштабного вторжения, по словам Карасина, не было еще ни разу за период украинского конфликта. И это, как считает сенатор, чревато самыми серьезными последствиями для Киева.

«Это самое массированное вторжение, причем, с убийством невинных гражданских, детскими жертвами. За все это придется отвечать. Думаю, время покажет, насколько абсурдной была эта попытка Украины доказать свою активность», — заключил Карасин.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который на данный момент оказался сильно разрушен. Местные жители делятся в соцсетях кадрами расстрелянных и сгоревших машин, а также воронок от разорвавшихся боеприпасов на дорогах. По информации местных властей, четыре человека стали жертвами нападения ВСУ. Еще больше 30 пострадали и находятся в больницах.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои в Курской области. Кто еще отправился отражать атаки ВСУ?

      Женщина назвала жениха старше нее на 43 года идеальным и незаменимым

      Желающей повторить неудачный секс-эксперимент женщине дали совет

      В России высказались о реакции мирового сообщества на атаку Курской области

      В части российского региона ввели режим ЧС после атаки беспилотников

      Началась эвакуация части жителей российского региона после прилета украинских БПЛА

      Белгородская область подверглась атаке ВСУ

      Назвавшая себя матерью детей Дурова подтвердила его отцовство

      Обнаружены выбросы массы на звезде солнечного типа

      Посольство России запросило звонок с арестованным в США Кублицким

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше