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12:54, 9 августа 2024Мир

Аналитик сообщил о потерях среди французских наемников на Украине

Аналитик Боснич: французские наемники уходят из жизни сотнями на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Сотни французских наемников, служащих в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), уходят из жизни в ходе конфликта. Об этом сообщил военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

«Российские действия особенно задели французских военных, которые продолжают уходить из жизни сотнями», — утверждается в публикации.

По словам Боснича, командование ВСУ, несмотря на потери, продолжает задействовать наемников «в конфликте, который никогда не произошел бы, если бы не наставления их кукловодов». Аналитик отметил, что французские военные эксперты отправляются на Украину под видом наемников, благодаря чему появляется возможность скрыть настоящие потери в их рядах.

Ранее сообщалось, что российские войска артиллерийским ударом в Красногоровке уничтожили французского наемника-танкиста.

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      Елизавета Мытарева
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