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14:58, 9 августа 2024Силовые структуры

Бывший советник вице-губернатора избежал колонии за хищение 15 миллионов рублей

Суд вынес приговор экс-советнику бывшего вице-губернатора Рязанской области

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Железнодорожный районный суд Рязани приговорил к условному сроку экс-советника бывшего вице-губернатора региона Владимира Арцыбашева за хищение 15 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

Осужденный был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, но избежал колонии — ему назначили четыре года условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Также суд обязал Арцыбашева возместить ущерб.

Суд установил, что в 2020 году он с другими сотрудниками правительства Рязанской области, администрации Рязани и коммерческих организаций похитил из регионального бюджета 15 миллионов рублей путем закупки по завышенной цене шести коммунально-дорожных машин.

9 августа сообщалось, что Кировский районный суд арестовал бывшего главу Астрахани Олега Полумордвинова по делу о покушении на мошенничество, ущерб по которому оценен в 27 миллионов рублей.

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      Любовь Ширижик
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