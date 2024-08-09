Бывшего главу российского города арестовали за покушение на мошенничество

Кировский районный суд арестовал бывшего главу Астрахани Олега Полумордвинова по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.
Полумордвинов будет находиться в СИЗО до 6 октября.
Следствие оценило ущерб по уголовному делу в 27 миллионов рублей. В отношении экс-градоначальника возбуждено уголовное дело.
8 августа пресс-служба губернатора Астраханской области сообщила о задержании Полумордвинова по подозрению в коррупции. Вместе с ним силовики взяли его бывшего заместителя — начальника управления дорожного хозяйства администрации Ивана Сапрыкина и директора фирмы «Айтиком» Виктора Федорова. По данным следствия, бывшие чиновники за денежное вознаграждение оказывали покровительство при выполнении муниципального заказа по работам в сфере дорожного хозяйства.