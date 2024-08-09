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14:31, 9 августа 2024Силовые структуры

Бывшего главу российского города арестовали за покушение на мошенничество

Суд арестовал экс-главу Астрахани Полумордвинова за покушение на мошенничество
Олег Полумордвинов

Олег Полумордвинов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Кировский районный суд арестовал бывшего главу Астрахани Олега Полумордвинова по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Полумордвинов будет находиться в СИЗО до 6 октября.

Следствие оценило ущерб по уголовному делу в 27 миллионов рублей. В отношении экс-градоначальника возбуждено уголовное дело.

8 августа пресс-служба губернатора Астраханской области сообщила о задержании Полумордвинова по подозрению в коррупции. Вместе с ним силовики взяли его бывшего заместителя — начальника управления дорожного хозяйства администрации Ивана Сапрыкина и директора фирмы «Айтиком» Виктора Федорова. По данным следствия, бывшие чиновники за денежное вознаграждение оказывали покровительство при выполнении муниципального заказа по работам в сфере дорожного хозяйства.

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      Екатерина Кашурникова
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