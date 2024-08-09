Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:54, 9 августа 2024Культура

Кристина Агилера напугала фанатов своей худобой

Поклонники Кристины Агилеры начали переживать из-за быстрого похудения певицы

Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images / The Recording Academy

Певица Кристина Агилера напугала своих фанатов резким похудением. Снимок певица разместила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В 43 года артистка продолжает добиваться совершенства во внешности, однако многим такая худоба показалась нездоровой. В комментариях пользователи волнуются, что Агилера ради новой стройной фигуры пошла на прием каких-то препаратов или хирургические вмешательства. По некоторым оценкам, она похудела почти на 20 килограммов буквально за несколько недель.

Агилера же уверяет, что никогда не пользовалась препаратами для похудения. Она настаивает, что сбросила вес с помощью сбалансированного питания и физических нагрузок.

Ранее певица уже удивляла поклонников своим преображением, выйдя на сцену заметно похудевшей и в облегающем наряде.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Мэр атакованной ВСУ Суджи заявил о начале эвакуации. В городе продолжаются обстрелы, почти пропала мобильная связь

      Россиянке отказали в получении «гробовых» выплат бойца СВО из-за его последнего диагноза

      Двое фигурантов дела Шамарина признали вину и написали явку с повинной

      Киргизия призвала страны Центральной Азии поддержать ее кандидатуру в члены Совбеза ООН

      44-летняя Жизель Бюндхен в мини-юбке снялась в рекламе

      Смертельное ДТП парализовало движение на МКАД

      Стало известно о поражении личного состава ВСУ в Полтаве

      Москвичам назвали срок прихода первых заморозков

      Минобороны России заявило об ударах по резервам ВСУ в Сумской области

      На российском курорте разобрали мусорный полигон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше