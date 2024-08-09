Макрон поддержал Британию на фоне антимигрантских протестов

Макрон поддержал премьера Британии Стармера на фоне антимигрантских протестов

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером продолжающиеся в королевстве антимигрантские протесты и столкновения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Французский лидер выразил полную поддержку действиям британских властей. Отмечается, что политик решительно осудил насилие и беспорядки, последовавшие за вооруженным нападением в Саутпорте.

Ранее британский депутат и кандидат на пост лидера оппозиционной Консервативной партии Прити Пател призвала созвать парламент из-за массовых беспорядков.

29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию. В результате нападения не стало трех детей в возрасте от 6 до 9 лет. Трагедия привела к массовым беспорядкам в городе. Возмущенные жители устроили акцию протеста возле местной мечети на фоне слухов, что преступник — мусульманин, однако в полиции это опровергли.