На российском курорте разобрали мусорный полигон

Завершена рекультивация полигона у Геленджика

Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) недалеко от села Кабардинка города-курорта Геленджик фактически завершена, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

Рекультивированный полигон осмотрел генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он также провел совещание с руководством города по приемке объекта и по вопросу его дальнейшего использования. Рекультивация полигона началась в 2023 году. Сегодня же «осталось только решить вопрос по дальнейшему использованию рекультивированного полигона и осуществить посев травы и посадку деревьев», сказал Буцаев.

Проект рекультивации предусматривал формирование откосов, сооружение многослойного рекультивационного экрана и обустройство пассивной системы дегазации. Каждая скважина в этой системе оборудована биофильтром.

Полигон эксплуатировался с 1973 года по август 2017-го. В основном на нем находился бытовой и строительный мусор общим объемом 1,66 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что на 60 процентов выполнена ликвидация опасных отходов на мусорном полигоне «Красный Бор» в Ленинградской области. Отходы на полигон свозили со всего Советского Союза. В настоящее время свалка не представляет большой опасности для людей и окружающей среды.