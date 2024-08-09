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11:56, 9 августа 2024Интернет и СМИ

Раскрыты новые подробности о состоянии военкора Поддубного

Военкора ВГТРК Поддубного перевели в реанимацию из шокового зала

Фото: РИА Новости

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, пострадавшего в результате атаки украинского дрона, перевели в реанимацию. Новые подробности о состоянии журналиста раскрыла Baza.

По данным издания, Поддубный был направлен из шокового зала в реанимацию ожогового отделения. Военкор в сознании, общается с врачами и имеет хороший аппетит. Уточняется, что серьезные операции ему не требуются, он идет на поправку и дышит с помощью кислородной маски.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, что раненого Поддубного нашел на дороге житель Курской области. Мужчина увидел лежащего на обочине военкора и затащил его к себе в машину.

Вечером 7 августа в Курской области украинский дрон-камикадзе атаковал машину с Поддубным. Вскоре после этого военкоры и несколько Telegram-каналов ошибочно сообщили о смерти журналиста. Позднее стало известно, что он выжил и был доставлен в больницу с ожогом и травмами.

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      Евгения Наумова
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