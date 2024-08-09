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17:38, 9 августа 2024Мир

Половина жителей Германии выступила против размещения новых ракет США

Опрос Civey: половина немцев опасается эскалации конфликта с РФ из-за ракет США

Фото: Ann Wang / Reuters

Половина жителей Германии выступила против размещения новых ракет США на территории страны, поскольку опасается эскалации конфликта с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса института изучения общественного мнения Civey, сообщает RMD.

Согласно результатам исследования, 50 процентов немцев считают, что размещение американских ракет SM-6 и Tomahawk приведут к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой, однако 36 процентов респондентов не верят в такой сценарий.

Ранее стало известно, что США начнут развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году, чтобы продемонстрировать странам Европы приверженность Вашингтона НАТО.

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер предложил провести референдум по размещению в Германии ракет США и по вопросу обязательной воинской повинности.

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      Семен Александров
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