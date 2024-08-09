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14:42, 9 августа 2024Ценности

Популярность обуви на плоской подошве объяснили

The Sunday Times: на популярность обуви на плоской подошве повлиял карантин

Фото: Eric Prouzet / Unsplash

Креативный директор британского модного бренда Kurt Geiger Ребекка Фаррар-Хокли объяснила популярность обуви на плоской подошве. Соответствующий комментарий приводит издание The Sunday Times.

По мнению эксперта, на предпочтения покупателей повлиял карантин, который случился в 2020 году из-за коронавирусной инфекции. Фаррар-Хокли предположила, что в тот период многие люди ходили дома в тапках и шлепках, что привело к расширению стоп.

Однако несмотря на то, что карантин давно закончился, люди все еще продолжают носить обувь на плоской подошве. При этом специалист отметила, что многие покупатели ищут комфорт, надевая вечерние наряды. «Сейчас наши клиенты отдают предпочтение "обуви для особых случаев", которая в равной степени обеспечивает и высоту, и комфорт. Наибольшей популярностью пользуются балетки и босоножки на платформе, яркие балетки и мокасины», — уточнила она.

В сентябре прошлого года ортопед Роберт Хоррамян из Калифорнии раскрыл опасность балеток для ног. Тогда врач рассказал, что ношение такой обуви нередко приводит к разрушению жировой ткани под стопой, что чревато возникновением натоптышей и мозолей.

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      Мария Винар
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