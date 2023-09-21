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11:26, 21 сентября 2023Ценности

Ставшие трендом балетки назвали опасными для ног

Фото: Andriana Syvanych / Shutterstock / Fotodom

Балетки, которые стали трендом в текущем сезоне, назвали опасными для ног. Материал на эту тему публикует New York Post.

Знаменитости массово принялись носить упомянутую обувь в 2023 году. Среди звезд, последовавших тенденции, оказались герцогиня Меган Маркл, супермодели Хейли Бибер и Марта Хант, а также актриса Кэти Холмс, телезвезда Кайли Дженнер и другие инфлюэнсеры. Среди прочего папарацци неоднократно фотографировали гостей Недель моды в балетках.

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Однако ортопед Роберт Хоррамян из Калифорнии рассказал о вреде балеток. Доктор пояснил, что ходьба в них может вызывать метатарзалгию Мортона или подошвенный фасциит. Кроме того, ношение балеток нередко приводит к разрушению жировой ткани под стопой, что чревато возникновением натоптышей и мозолей.

В июне традиционно женская одежда стала модной у мужчин. По словам журналистки Марты Сундак, речь идет о стиле под названием балеткор, который оказался одним из главных трендов 2022 года.

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    Карина Черных
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