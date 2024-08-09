Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:03, 9 августа 2024Путешествия

После крушения самолета в Бразилии никто не выжил

G1: после крушения самолета в Бразилии с 68 людьми на борту никто не выжил

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

После авиакатастрофы в штате Сан-Паулу (Бразилия) никто из пассажиров и экипажа не выжил. На борту потерпевшего крушение самолета находилось 68 человек, сообщил новостной портал G1, ссылаясь на данные мэрии города Валиньюс, передает ТАСС.

Авиалайнер упал неподалеку от жилого дома, об этом свидетельствуют видео с места происшествия, которые распространяют местные СМИ.

Узнав о катастрофе, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в прямом эфире объявил минуту молчания.

Ранее сообщалось, что крушение потерпел пассажирский самолет модели ATR-72, который вылетел из города Каскавель и направлялся в Гуарульюс. За минуту до крушения он находился на высоте 17 200 футов.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Появилось видео с бойцами ВСУ у суджинского офиса «Газпрома». Мэр ответил: «Суджа наша»

      Военное крыло ХАМАС присягнуло на верность новому главе политбюро

      Задержанного на Кипре россиянина экстрадировали в США

      Винер оценила победу бывшей россиянки на Олимпийских играх-2024

      В ФРГ заявили о недовольстве солдат ВСУ относительно операции под Курском

      После крушения самолета в Бразилии никто не выжил

      Бакальчук назвала причину объединения Wildberries и Russ

      В Совфеде заявили о сомнениях Запада в компетентности главкома ВСУ Сырского

      Макрон поддержал Британию на фоне антимигрантских протестов

      Сборная Испании победила в олимпийском футбольном турнире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше