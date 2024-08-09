После крушения самолета в Бразилии никто не выжил

G1: после крушения самолета в Бразилии с 68 людьми на борту никто не выжил

После авиакатастрофы в штате Сан-Паулу (Бразилия) никто из пассажиров и экипажа не выжил. На борту потерпевшего крушение самолета находилось 68 человек, сообщил новостной портал G1, ссылаясь на данные мэрии города Валиньюс, передает ТАСС.

Авиалайнер упал неподалеку от жилого дома, об этом свидетельствуют видео с места происшествия, которые распространяют местные СМИ.

Узнав о катастрофе, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в прямом эфире объявил минуту молчания.

Ранее сообщалось, что крушение потерпел пассажирский самолет модели ATR-72, который вылетел из города Каскавель и направлялся в Гуарульюс. За минуту до крушения он находился на высоте 17 200 футов.