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16:35, 9 августа 2024Экономика

Пострадавшие от затопления домов россияне потребовали отменить плату за полив огорода

Жители затопленных челябинских домов потребовали отменить плату за полив огорода
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Жители затопленных домов в селе Кременкуль Челябинской области потребовали отменить плату за полив огорода, который с середины июля находится в воде. Об этом со ссылкой на одну из жительниц села сообщает Ura.ru.

По словам женщины, несмотря на то, что из огородов из-за продолжающихся ливней не уходит вода, местный водоканал продолжает взимать ежемесячную плату за водоснабжение для полива, которая составляет 1,8 тысячи рублей. Местные жители рассказали, что сильные дожди обрушились на село в середине июля — с тех пор вода стоит в огородах и подвалах. При этом кременкульцы уточнили, что никто из них не просит компенсировать урожай, потерянный из-за затопления, — лишь отменить неправомерно начисленные платежи за услуги, которые им не оказывают.

Днем ранее стало известно, что двух жительниц Уфы снесло течением из-за ливня.

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      Полина Кислицына
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