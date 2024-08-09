При очередном обстреле российского города пострадал мирный житель

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, пострадал мужчина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мужчину с осколочным ранением грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу», — написал чиновник.

В результате обстрела повреждения получили четыре частных домовладения, а также три мотоцикла. Дальнейшая информация уточняется.