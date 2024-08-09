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19:55, 9 августа 2024Россия

При очередном обстреле российского города пострадал мирный житель

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, пострадал мужчина

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мужчину с осколочным ранением грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу», — написал чиновник.

В результате обстрела повреждения получили четыре частных домовладения, а также три мотоцикла. Дальнейшая информация уточняется.

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