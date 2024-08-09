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13:27, 9 августа 2024Россия

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы борьбы с терроризмом

Президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Во время совещания российский лидер обсудил с Совбезом вопросы борьбы с терроризмом. Как уточняет пресс-служба Кремля, с докладом выступил директор ФСБ Александр Бортников.

В заседании среди прочих приняли участие секретарь Совбеза Сергей Шойгу, зампред организации Дмитрий Медведев, министр обороны России Андрей Белоусов, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Днем ранее Путин попросил врио главы Курской области Алексея Смирнова доложить о ситуации на фоне атаки Вооруженных сил Украины на регион.

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