Путин обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы борьбы с терроризмом

Президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Во время совещания российский лидер обсудил с Совбезом вопросы борьбы с терроризмом. Как уточняет пресс-служба Кремля, с докладом выступил директор ФСБ Александр Бортников.

В заседании среди прочих приняли участие секретарь Совбеза Сергей Шойгу, зампред организации Дмитрий Медведев, министр обороны России Андрей Белоусов, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Днем ранее Путин попросил врио главы Курской области Алексея Смирнова доложить о ситуации на фоне атаки Вооруженных сил Украины на регион.