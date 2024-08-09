Риелтор похитил двух школьниц и обучал их продавать квартиры

Next Shark: японец держал дома двух школьниц и обучал их продавать квартиры

В Японии 37-летний владелец агентства недвижимости похитил двух школьниц. Он два месяца держал девушек у себя дома и обучал продавать квартиры, об этом сообщает издание Next Shark.

Риелтор познакомился со школьницами через соцсети. В ответ на пост одной из них о намерении сбежать из дома он предложил ей поселиться у него. Мужчина обещал оплачивать все расходы, если она согласится учиться. Он также рассказал, что в его квартире живет еще одна девушка.

Полиции удалось найти похитителя через публичную переписку с жертвами. Было установлено, что школьницы проживали в отдельном доме, который могли покинуть в любое время, имели достаточно еды и доступ к телефону. «Я хотел, чтобы в будущем они работали в моей фирме», — заявил задержанный.

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