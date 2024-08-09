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12:40, 9 августа 2024Россия

Российская штурмовая операция отработала по ВСУ в Курской области и попала на видео

Поражение подразделений ВСУ в Курской области штурмовиками Су-25 попало на видео

Российская штурмовая авиация поразила районы сосредоточения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видеозапись боевой работы летчиков опубликовало Минобороны в Telegram.

На кадрах Су-25 выпускает по противнику неуправляемые ракеты, после чего уходит на вираж.

По словам летчика, в ходе боевых действий в приграничных районах Курской области противник понес большие потери. «Враг будет разбит», — заключил он.

По данным Минобороны, только за последние сутки ВСУ потеряли в Курской области более 280 человек. Помимо этого, было уничтожено 27 единиц бронетехники противника, в том числе четыре танка.

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      Алан Босиков
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