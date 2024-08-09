Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:37, 9 августа 2024Россия

Российский генерал назвал два вывода после атак ВСУ на Курскую область

Водолацкий: атаки ВСУ в Курской области поставили точку в возможных переговорах
Виктор Водолацкий

Виктор Водолацкий. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Генерал, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал два вывода после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. В беседе с Национальной службой новостей он отметил, что действия украинской стороны в приграничном регионе поставили точку в возможности организации мирных переговоров.

Водолацкий пояснил, что атаки ВСУ под Курском подтвердили необходимость создания санитарной зоны в интересах жителей. По его мнению, ВСУ повели себя как террористы, а с ними вести переговоры нельзя.

«Им нельзя верить, у них совсем другие планы и цели», — допустил парламентарий.

Водолацкий, рассуждая о создании санитарной зоны, подчеркнул, что следует учитывать возможности переданного Украине вооружения, некоторые из ракет могут преодолеть расстояние в 200 километров.

Ранее Минобороны показало кадры выдвижения подразделений Вооруженных сил России в Суджанский район Курской области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России показало марш колонн «Градов», артиллерии и танков в Суджанский район

      Семья застреленной ВСУ беременной жительницы Суджи попросила помочь с вывозом тела

      Российские войска почти зачистили Ивановку в ДНР

      В ДНР заявили о невозможности для ВСУ создать оборону на покровском направлении

      Последний россиянин-участник ОИ-2024 упустил медаль на Играх

      В ДНР рассказали о боях на севере Нью-Йорка

      Бывший советник вице-губернатора избежал колонии за хищение 15 миллионов рублей

      В Германии раскритиковали вылазку ВСУ в Курской области

      В Узбекистане увидели формирование идентичности стран Средней Азии

      Бывшая республика СССР назвала себя заложником западных санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше