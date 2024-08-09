Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:22, 9 августа 2024Интернет и СМИ

Сообщения о готовящихся в ТЦ Курска терактах оказались фейком

Сообщения о готовящихся в курских ТЦ нападениях оказались недостоверными
СюжетВзрывы в Рязанской области

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Распространившиеся в Telegram-каналах сообщения о готовящихся в торговых центрах Курска террористических актах оказались недостоверными.

В опубликованных постах анонсируются нападения на местные ТЦ, в частности, крупнейший — МегаГРИНН. Также прикреплено фото мужчины с автоматом, который якобы от своего имени пишет, что в течение двух лет совершал диверсии на территории России в поддержку Украины.

На фото на самом деле представлен страйкбольный автомат Калашникова, который можно отличить по нехарактерным для настоящего пропорциям крышки ствольной коробки и слишком большим заклепкам переднего вкладыша.

Помимо прочего, авторы постов приводят слишком много эмоциональных подробностей якобы готовящихся нападений. Вероятно, это должно еще сильнее напугать убедить аудиторию в серьезности намерений. Канал «СЛЕЗА КУРСКА», в котором изначально появилось такое сообщение, больше невозможно найти по поиску. Совсем недавно был создан канал «Слеза Курска 2.0», но публикаций там нет. Это говорит о том, что канал был создан специально для публикации фейков.

В последние дни распространяется множество недостоверной информации, связанной с событиями в Курской области. Так, например, уже были опровергнуты сообщения о необходимости жителям Курской области эвакуироваться из-за угрозы скорого захвата атомной электростанции, а также о панике в Курске из-за атаки Вооруженных сил Украины на населенный пункт Суджа.

Кроме того, фейки о готовящихся в российских ТЦ и школах терактах распространялись уже неоднократно. К примеру, ранее в закрытом Telegram-канале неизвестный публиковал сообщения о том, что планируется «стрельба и взрывы» в школах и ТЦ Перми, а также Рязанской области. Тогда власти успокоили граждан. Между тем в Казани автор фейка сообщал, что планирует устроить атаки в торговом центре, мечети и школе. Агентство «Татар-информ» выяснило, что за созданием канала стоял украинский центр информационно-психологических операций.

Информация о том, что в ТЦ Курса планируют совершить террористические акты, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Командир ВСУ отказался выполнять нереалистичную задачу. Его десантную бригаду отправили атаковать Курскую область

      В Минобороны России назвали взятые под контроль в зоне СВО населенные пункты за неделю

      Прогноз сбора зерна в России заметно понизили

      Любящего спать пса назвали скучным и вернули в приют

      Машков порассуждал о судьбе уехавших из России артистов

      В США заявили об отсутствии плана по конфликту на Украине

      Россия объявила в розыск мэра украинского города

      В США предупредили Украину о необходимости доказать целесообразность продолжения помощи

      Россиянам раскрыли сроки оформления шенгена в разные страны

      В сети восхитились внешностью 69-летнего Кевина Костнера на фото с отдыха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше