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14:14, 8 августа 2024Интернет и СМИ

Сообщения о панике в Курской области на фоне атаки ВСУ не подтвердились

Сообщения о панике в Курской области на фоне атаки ВСУ не нашли подтверждения

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

На YouTube-канале Torredo в четверг, 8 августа, была опубликована запись, в которой утверждается, что в Курске началась паника из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенный пункт Суджа. Однако реального подтверждения данная информация не нашла.

Источник информации — канал, в описании к которому указано, что он «создан патриотами Украины и сообщает о важных событиях, смешных случаях и прочих новостях». На его заставке стоит украинский государственный флаг. На Torredo опубликовано свыше 2,6 тысячи видео, большинство из которых посвящены происшествиям на территории России. Ролики помечены громкими заголовками с эмоционально окрашенной лексикой, указывающей на масштаб, высокую интенсивность и массовость событий.

В видеозаписи, о которой идет речь, заявляется о катастрофической ситуации в Судже и ряде других ближайших населенных пунктов: местные жители якобы массово скупают продукты в магазинах и стоят в огромных очередях на заправках.

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При этом фото пустого прилавка, которое используется в ролике, заимствовано из публикации донецкого интернет-портала о «пустых полках, мародерстве и заоблачных ценах на хлеб» в торговых сетях Киева, Харькова и Мариуполя. Цена на гречку на снимках указана в гривнах. Видеоподтверждения того, что в городе замечены очереди на АЗС, отсутствуют.

В целом видеозапись сформирована из многочисленных неподтвержденных комментариев очевидцев, а за кадром отмечается эмоционально окрашенная речь, также не опирающаяся на официальные или какие-либо авторитетные данные. Кроме того, в видео задействованы видеохроники различных событий, однако их суть в закадровом тексте подменена. Так, авторы ролика использовали январские кадры выведения энергоблока №2 Курской АЭС из режима генерации электроэнергии после 45 лет успешной работы, утверждая, что речь идет о возможной полной остановке реакторов станции на фоне боевых действий на границе.

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В видео также утверждается о панике в соседней Белгородской области — в качестве подтверждения представлены кадры у местной школы, где якобы были замечены спецподразделения с оружием. В действительности в тот день в учебном заведении «прошли учебные мероприятия по эвакуации, направленные на повышение уровня антитеррористической безопасности».

Бои в Курской области продолжаются третьи сутки, власти оценивают ситуацию в регионе как контролируемую и стабильную. 8 августа в Минобороны доложили, что Вооруженные силы России не допустили продвижения украинских военнослужащих в вглубь области.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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