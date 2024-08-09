Сотрудников администрации российского района обвинили в превышении полномочий

Из-за срыва сроков капитального ремонта школы Тайшетского района возбудили дело

В Иркутской области сотрудников администрации Тайшетского района обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, сотрудники за десять миллионов рублей наняли подрядчиков для капитального ремонта в общеобразовательной школе № 14. Однако работы не были закончены в срок. В итоге был нанесен ущерб местному бюджету, а школу не смогли открыть вовремя.

Возбуждено дело.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали бывшего главу Астрахани Олега Полумордвинова по подозрению в коррупции.