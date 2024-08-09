Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:34, 9 августа 2024Мир

США, Британия и Австралия испытали беспилотники с интегрированным ИИ

США, Великобритания и Австралия провели испытания БПЛА с интегрированным ИИ

Фото: The Government of the United Kingdom

США, Австралия и Великобритания в рамках трехстороннего военного партнерства AUKUS провели испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с интегрированным искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщается на официальном сайте правительства Британии.

«Страны AUKUS проводят испытания беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом, которые позволяют человеку-оператору находить, выводить из строя и уничтожать цели на земле», — утверждается в публикации.

По данным британского правительства, страны военного партнерства «впервые опробовали футуристическую интеграцию автономности и искусственного интеллекта». В сообщении уточняется, что ИИ в беспилотниках служит для сокращения времени, затрачиваемого на идентификацию вражеских целей. Кроме того, он снижает риск для жизни операторов дронов.

Согласно заявлению, между беспилотниками трех стран в ходе учений был осуществлен «бесшовный» и бесперебойный обмен данными.

28 июля сообщалось, что на Западе усомнились в эффективности военного блока AUKUS спустя три года после его основания.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Командир ВСУ отказался выполнять нереалистичную задачу. Его десантную бригаду отправили атаковать Курскую область

      Семья застреленной ВСУ беременной жительницы Суджи попросила помочь с вывозом тела

      Российские войска почти зачистили Ивановку в ДНР

      В ДНР заявили о невозможности для ВСУ создать оборону на покровском направлении

      Последний россиянин-участник ОИ-2024 упустил медаль на Играх

      В ДНР рассказали о боях на севере Нью-Йорка

      Бывший советник вице-губернатора избежал колонии за хищение 15 миллионов рублей

      В Германии раскритиковали вылазку ВСУ в Курской области

      В Узбекистане увидели формирование идентичности стран Средней Азии

      Бывшая республика СССР назвала себя заложником западных санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше