США, Британия и Австралия испытали беспилотники с интегрированным ИИ

США, Великобритания и Австралия провели испытания БПЛА с интегрированным ИИ

США, Австралия и Великобритания в рамках трехстороннего военного партнерства AUKUS провели испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с интегрированным искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщается на официальном сайте правительства Британии.

«Страны AUKUS проводят испытания беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом, которые позволяют человеку-оператору находить, выводить из строя и уничтожать цели на земле», — утверждается в публикации.

По данным британского правительства, страны военного партнерства «впервые опробовали футуристическую интеграцию автономности и искусственного интеллекта». В сообщении уточняется, что ИИ в беспилотниках служит для сокращения времени, затрачиваемого на идентификацию вражеских целей. Кроме того, он снижает риск для жизни операторов дронов.

Согласно заявлению, между беспилотниками трех стран в ходе учений был осуществлен «бесшовный» и бесперебойный обмен данными.

28 июля сообщалось, что на Западе усомнились в эффективности военного блока AUKUS спустя три года после его основания.

