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16:35, 9 августа 2024Экономика

В Санкт-Петербурге решили бороться с цветением прудов

В Санкт-Петербурге решили очистить пруды от цветущих водорослей

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Санкт-Петербурге решили бороться с цветением прудов, сообщает «Фонтанка».

На особо интенсивное цветение обратили внимание жители города. В администрации назвали цветение сине-зеленых водорослей абсолютно нормальным природным явлением. При этом в комитете природопользования отметили, что цветение становится более интенсивным с изменениями климата, и это происходит во всех природно-климатических зонах планеты. Там заявили, что универсальная методика борьбы с водорослями в настоящее время отсутствует, однако наиболее действенным способом борьбы является сокращение внешней биогенной нагрузки.

В настоящее время бороться с водорослями пробуют в Пейзажном пруду, пруду Очки, Корабельном пруду в Парке Победы, в трех прудах в Выборгском районе и пруду в парке Бенуа.

Исследователи используют различные методы борьбы с интенсивным цветением: биологическое восстановление водоема путем внесения фотосинтезирующих растений, применение альгицида нового поколения, использование воздушно-водных растений для удаления избыточных азотно-фосфорных соединений и снижение содержания биогенных элементов в водоеме.

По результатам исследования, первый этап которого начался еще в 2023 году, буде определен самый эффективный метод борьбы с сине-зелеными водорослями.

Ранее в поселке Репино под Санкт-Петербургом Финский залив окрасился в кислотно-зеленый цвет. Специалисты объяснили необычный цвет цветением водорослей.

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      Мария Черкасова
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