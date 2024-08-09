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11:21, 9 августа 2024Интернет и СМИ

В США прокомментировали уничтожение западной техники в Курской области

Newsweek: уничтожение техники Запада под Курском идет на фоне истощения сил ВСУ

Фото: РИА Новости

Уничтожение техники Запада под Курском идет на фоне истощения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили журналисты издания Newsweek, базирующегося в США.

«Это происходит в то время, когда украинские силы истощены, сдерживая российское наступление на северо-востоке Харьковской области, и в то же время они ощущают давление со стороны постоянных российских успехов на востоке», — прокомментировали обозреватели уничтожение западной техники в Курской области.

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Авторы публикации обратили внимание на тот факт, что украинская 47-я механизированная бригада — это единственный известный получатель американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley и танков Abrams. В то же время, как отметили обозреватели, неизвестно, переместила ли Украина часть БМП и их операторов на границу с Курской областью или Bradley были переданы в другие бригады на севере.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении в Курской области боевой машины пехоты Bradley и бронемашины «Казак» с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет». Техника была уничтожена на выявленных огневых позициях.

Курская область подверглась массированной атаке крупным отрядом ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который на данный момент сильно разрушен. Местные жители делятся в соцсетях кадрами расстрелянных и сгоревших машин, а также воронок от разорвавшихся боеприпасов на дорогах.

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      Олег Давыдов
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