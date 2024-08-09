Newsweek: уничтожение техники Запада под Курском идет на фоне истощения сил ВСУ

Уничтожение техники Запада под Курском идет на фоне истощения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили журналисты издания Newsweek, базирующегося в США.

«Это происходит в то время, когда украинские силы истощены, сдерживая российское наступление на северо-востоке Харьковской области, и в то же время они ощущают давление со стороны постоянных российских успехов на востоке», — прокомментировали обозреватели уничтожение западной техники в Курской области.

Авторы публикации обратили внимание на тот факт, что украинская 47-я механизированная бригада — это единственный известный получатель американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley и танков Abrams. В то же время, как отметили обозреватели, неизвестно, переместила ли Украина часть БМП и их операторов на границу с Курской областью или Bradley были переданы в другие бригады на севере.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении в Курской области боевой машины пехоты Bradley и бронемашины «Казак» с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет». Техника была уничтожена на выявленных огневых позициях.

Курская область подверглась массированной атаке крупным отрядом ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который на данный момент сильно разрушен. Местные жители делятся в соцсетях кадрами расстрелянных и сгоревших машин, а также воронок от разорвавшихся боеприпасов на дорогах.