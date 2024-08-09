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16:27, 9 августа 2024Мир

В США заявили об отсутствии плана по конфликту на Украине

Профессор Бреннер: у США нет четкого плана действий по Украине

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

У США нет четкого плана действий по решению украинского кризиса, несмотря на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в плачевной ситуации. Об этом заявил профессор Майкл Бреннер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«США стремятся избежать поражения Украины, но проблема в том, что они не знают, как это сделать. ВСУ находятся в плачевном состоянии. Вашингтон исключил единственный способ, с помощью которого можно было бы этого достичь, а именно — переговоры с Россией», — отметил эксперт.

По мнению Бреннера, мирные переговоры должны быть основаны на фактическом признании того, что «Москва одержала победу, а Киев обязуется соблюдать нейтралитет». Он также добавил, что Вашингтон в данный момент «настроен затягивать украинский конфликт, а не решать его».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на многочисленные официальные лица США сообщил, что вторжение ВСУ в Курскую область удивило американских чиновников.

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      Дарья Устьянцева
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