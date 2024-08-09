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16:34, 9 августа 2024Мир

В Варшаве отказались верить в размахивание поляками российскими флагами

Вишневский: Польша не верит, что студенты в Нигерии размахивали флагами России

Фото: Wikimedia

Власти Польши не верят, что задержанные в Нигерии польские студенты могли размахивать флагами России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Якуб Вишневский, сообщает РИА Новости.

«В пятницу утром я встретился с временной поверенной из посольства Нигерии в Варшаве и узнал, что, по данным нигерийских источников, эти студенты участвовали в демонстрации, размахивая российскими флагами. Я лично в это не верю», — отметил замглавы МИД Польши.

Вишневский предположил, что студенты просто не были знакомы с местными обычаями и законами. Он добавил, что попросил дать им возможность вернуться домой к семьям.

Ранее сообщалось, что шесть польских студентов с российскими флагами были задержаны в Нигерии во время антиправительственных протестов. Учащиеся Варшавского университета изучали африканистику, а в Нигерию прибыли «с научными целями». После произошедшего их поместили под стражу.

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      Лина Пивоварова
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