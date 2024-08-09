Владелец конкурента Aliexpress стал богатейшим человеком в Китае

Bloomberg: основатель Pinduoduo Колин Хуан стал самым богатым человеком Китая

Основатель китайских маркетплейсов Pinduoduo и Temu Колин Хуан стал богатейшим человеком в Китае. Об этом свидетельствуют данные индекса миллиардеров Bloomberg.

В списке самых обеспеченных людей КНР владелец конкурента Aliexpress обогнал Чжуна Шаньшаня, создателя и владельца компании по производству бутилированной воды Nongfu Spring, который находился на первой строчке с апреля 2021 года. Состояние Шаньшаня оценивается в 47,4 миллиарда долларов, Хуана — в 48,6 миллиарда долларов, что позволило ему занять 25-е место в списке богатейших людей в мире.

Колин Хуан работал инженером в Google до того, как основал платформу электронной коммерции Pinduoduo в 2015 году. Площадка быстро стала популярной благодаря продаже очень дешевых товаров, масштабным акциям и распродажам. Уже в 2021 году состояние бизнесмена достигло пика в 71,5 миллиарда долларов, однако во время пандемии оно резко сократилось. В 2023 году Pinduoduo сообщила о выручке в размере около 248 миллиардов юаней (35 миллиардов долларов) — на 90 процентов больше, чем в 2022-м.

Ранее стало известно, что состояние семьи миллиардера Мукеша Амбани, владеющей крупнейшей в Индии бизнес-империей Reliance Industries, достигло 385,5 миллиарда долларов. Эта сумма составляет почти одну десятую часть валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Сейчас холдинг Амбани работает преимущественно в секторах энергетики, розничной торговли и телекоммуникаций.