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11:43, 9 августа 2024Мир

Во Франции высмеяли сообщения о якобы причастности России к беспорядкам в Британии

Политик Филиппо высмеял обвинения в адрес России из-за беспорядков в Британии

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял обвинения в адрес России в якобы причастности к беспорядкам в Великобритании. Подобные сообщения политик прокомментировал в социальной сети Х.

«Определенно русские очень сильны: [они стоят] за Brexit, избранием [Дональда] Трампа, "желтыми жилетами", за демонстрациями против [санитарных] пропусков, демонстрациями против войны, за беспорядками во Франции, манифестациями в Британии и так далее», — отметил политик.

Он добавил, что глобалистам необходимо «перестать держать людей за идиотов».

29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на юных учеников в танцевальной студии. В результате происшествия не стало трех детей. Слухи о том, что преступник является мусульманином, спровоцировали в Британии протесты против наплыва мигрантов.

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      Елизавета Мытарева
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